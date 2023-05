InTiCa Systems: Nachfrage zieht wieder an

InTiCa Systems hat nach Darstellung von SMC-Research im ersten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang hinnehmen müssen, gegen Quartalsende aber eine Nachfragebelebung verspürt. SMC-Analyst Holger Steffen sieht intakte mittelfristige Wachstumschancen, stuft die Aktie aber weiter mit Hold ein, bis die Geschäftszahlen eine Rückkehr auf den Expansionspfad belegen.

InTiCa Systems habe im ersten Quartal bei einem Umsatzrückgang um 11,8 Prozent auf 23,7 Mio. Euro eine deutliche Reduktion des EBIT um 39,6 Prozent auf 0,6 Mio. Euro hinnehmen müssen. Gegen Ende des Dreimonatszeitraums habe das Unternehmen aber eine Belebung der Nachfrage verspürt. Zusammen mit einer Verbesserung der Lieferkettensituation und grundsätzlich positiven Impulsen aus innovativen Produkten, die die Elektrifizierung in verschiedenen Bereichen unterstützen, erwarte das Management im Gesamtjahr mit 85 bis 100 Mio. Euro Erlöse in etwa auf Vorjahresniveau und eine EBIT-Marge von 2,5 bis 3,5 Prozent (2022: 2,6 Prozent). Im Anschluss könnten sich unter zumindest stabilen Rahmenbedingungen die Wachstumstreiber wieder stärker durchsetzen, so die Analysten.