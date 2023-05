Der Salt-E Dog eignet sich für Dreharbeiten und Produktionen, bei denen emissionsfreie und geräuschlose Energie benötigt wird. Durch die Verwendung von Strom auf Natriumbasis schafft die Batterie eine gesündere und angenehmere Umgebung für Produktionsteams und Schauspieler. Im Gegensatz zu Diesel Stromerzeuger erzeugt der Salt-E Dog keine schädlichen CO2-Emissionen oder NOx-Emissionen, was zu einer saubereren Luft und einem sichereren Produktionserlebnis führt. Sein nahezu geräuschloser Betrieb und sein kompaktes Design ermöglichen es, ihn näher an den Ort zu bringen, an dem die Produktion Strom benötigt, wodurch lange und gefährliche Kabel vermieden und zeitaufwändige ADR-Arbeiten reduziert werden. Der Salt-E Dog kompensiert Treibhausgasemissionen, so dass bei der Produktion pro eingespartem Liter Kraftstoff 2,6 kg CO2 und die damit verbundenen NOx-Emissionen kompensiert werden können, was zu einer umweltfreundlicheren Zukunft beiträgt.

"Bisher waren Produktionen auf Diesel Stromerzeuger angewiesen, die für die Schwerindustrie mit weniger empfindlicher Ausrüstung konzipiert sind. Oder auf Lithium-basierte Stromversorgungen", sagte Andrew Hutton, Produktmanager bei Anton/Bauer. "Wir verwenden eine nachhaltigere und leicht verfügbare Option: Natrium. Im Vergleich zu Lithium bieten Natriumzellen eine sicherere, effizientere und langlebigere Stromversorgungslösung. Dies macht Salt-E Dog zur intelligenten und nachhaltigen Wahl für die Stromversorgung von Filmausrüstungen."