Kissigs Portfoliocheck: Ken Fisher macht bei Microsoft Kasse. Unterschätzt er etwa das Potenzial von ChatGPT und KI?

In meinem 225. Portfoliocheck nehme ich wieder das Depot von Ken Fisher vor, der mal Value Investor ist, wenn dieser Ansatz die besseren Renditen verspricht, und Growth Investor, wenn es hiermit mehr zu verdienen gibt. Die 2021 begonnene Börsenkorrektur als Reaktion auf Inflation und Zinsanhebungen stuft Fisher als Chance und vorübergehende Marktirritation ein. Er setzt dabei vor allem auf Technologie- und Wachstumsaktien für den Rebound. Einer Umkehr der grundsätzlichen Überrenditen bei den Growthaktien, die wir seit Ende der Finanzkrise 2009 beobachten können zugunsten von Konjunkturzyklikern und Valueaktien, wie sie von vielen Marktkommentatoren ausgerufen wird, widerspricht Ken Fisher deutlich. Er sieht die Börsen vor einem neuen Bullenmarkt und dieser wird nach seiner Auffassung von den Wachstumsaktien angeführt werden und gerade bei den kleineren, ausgebombten Aktien gäbe es das größte Kurspotenzial.





Im 1. Quartal 2023 dominieren in Fishers Portfolio folgerichtig weiterhin die Technologieaktien, die ihren Anteil sogar auf 27,2 % ausbauten (+2,0 %). Auf dem zweiten Rang folgen nun Finanzwerte mit 12,2 (zuvor 13,0 %) vor zyklischen Konsumwerten mit 11,2 % (zuvor 10,5 %), die sich damit wieder an den Gesundheitswerten vorbeigeschoben haben, die mit nur noch 9,6 % (zuvor 10,6 %) auch die Industriewerte an sich vorbeiziehen lassen mussten, die jetzt 9,8 % auf die Waagschale bringen, nach zuvor 8,8 %.





Apple bringt gut 5,2 % auf die Waage und Microsoft knapp 4,7 %. Daneben setzt Fisher auf weitere Unternehmen in seiner Top 10, die vom aktuellen KI-Boom profitieren: Alphabet, ASML, Salesforce, Nvidia, AMD sowie Taiwan Semiconductor. Also hat der gute Ken dann doch alles richtig gemacht? Kommt drauf an... Das von Fisher verwaltete Vermögen beläuft sich auf 165 Mrd. USD nach 148 Mrd. im Vorquartal und verteilt sich auf 1.134 Aktien, von denen 174 im letzten Quartal neu aufgenommen wurden. Die Turnoverrate lag wie im Vorquartal bei 6 %. Fishers Toppositionen sind weiterhin die alten, auch wenn er sowohl bei Apple als auch Microsoft etwas Kasse gemacht hat. Dank der starken Kurszuwächse blieb ihr Depotgewicht annähernd gleich:bringt gut 5,2 % auf die Waage undknapp 4,7 %. Daneben setzt Fisher auf weitere Unternehmen in seiner Top 10, die vom aktuellen KI-Boom profitieren:sowie. Also hat der gute Ken dann doch alles richtig gemacht? Kommt drauf an...