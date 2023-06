Wirtschaft Preise für Pkw sinken wieder

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den starken Preisanstiegen in den beiden vergangenen Jahren zeichnet sich auf dem Automobilmarkt eine Trendwende ab. Darauf deuten Daten des Marktbeobachters "Deutsche Automobil Treuhand" (DAT) hin, über die die "Welt am Sonntag" berichtet.



"Die Händler haben sehr volle Gebrauchtwagenplätze, denn nun kommen auch wieder Fahrzeuge aus dem Leasing zurück. Sie treffen bei den Kunden aber auf eine Kaufzurückhaltung", sagte Martin Endlein von der DAT. Im Durchschnitt stünden gebrauchte Autos derzeit rund 90 Tage lang beim Händler. "Der Handel wird seine Preise nach unten anpassen", so Endlein.