Narwal stellt den Narwal Freo High-End-Roboterstaubsauger in Deutschland vor

Berlin (ots/PRNewswire) - Ein professioneller Roboterstaubsauger, der mit

exklusiven Funktionen wie der DirtSense-Technologie, Smart-Swing und einem

patentierten dreieckigen Design mit Schleudermopp für ein umfassendes

Bodenreinigungserlebnis ausgestattet ist.



Narwal, das schnell wachsende Robotik-Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat,

jedem Zuhause makellose Böden zu bieten, freut sich, seinen neuesten

High-End-Roboterstaubsauger, den Narwal Freo, nach einem erfolgreichen Start in

Nordamerika nun auch in Deutschland einzuführen. Dieser brandneue

Roboterstaubsauger wird dank innovativer Funktionen wie der

DirtSense-Technologie den Verbrauchern einen Reinigungs Verbündeten bieten, der

in der Lage ist, jede Ecke des Hauses zu reinigen, hartnäckige Flecken zu

entfernen und eine effiziente und professionelle Reinigungs Erfahrung zu bieten.

Ab dem 15. Juni wird der Narwal Freo in Deutschland zum Sonderpreis von 849EUR

erhältlich sein.