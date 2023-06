Belgien prüft Berichte über Waffen bei Angriff auf russische Region

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Belgien prüft Medienberichte, wonach in dem Land hergestellte Waffen womöglich bei Angriffen in der russischen Region Belgorod eingesetzt worden sind. "Wir haben unsere Geheimdienste und Militärdienste gebeten, dies zu analysieren. Ich habe keine Bestätigung dafür", sagte Premierminister Alexander De Croo der Nachrichtenagentur Belga zufolge am Montag dem belgischen Sender RTBF. Generell gälten sehr strenge Regeln bei Waffenlieferungen an die Ukraine.

Laut einem Bericht der "Washington Post" von Samstag nutzen Kämpfer von kremlfeindlichen Milizen in der russisch-ukrainischen Grenzregion Belgorod von Nato-Staaten gelieferte Rüstungsgüter. Darunter seien auch Waffen aus belgischer Produktion.