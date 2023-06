42Gears bringt ChatGPT-Plugin für die SureMDM Mobile Device Management-Plattform auf den Markt

SureMDM, bekannt für seine robusten Funktionen und seinen innovativen Ansatz bei der Verwaltung mobiler Geräte, wird nun mit ChatGPT weiter verbessert und ermöglicht intelligente Konversationsfunktionen. Dieses Plugin ermöglicht den Nutzern eine natürlichere und intuitivere Interaktion mit ihren Geräten, wodurch ein neues Maß an Produktivität und Effizienz erreicht wird.

BANGALORE, Indien, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- 42Gears, ein weltweit führender Anbieter für Unified Endpoint Management (UEM)- und Mobile Device Management (MDM)-Lösungen, kündigt mit Stolz die Einführung des ChatGPT-Plugins für sein Hauptprodukt SureMDM an. Dies ist ein bedeutender Meilenstein, da 42Gears der erste MDM-Anbieter ist, der das ChatGPT-Plugin für seine umfassende Gerätemanagement-Lösung einsetzt.

Mit dem SureMDM ChatGPT-Plugin können Benutzer jetzt:

Geräte überwachen und Richtlinien und Konfigurationen über Konversationen anwenden: SureMDM-Benutzer können jetzt Geräte überwachen und Richtlinien und Konfigurationen über natürlichsprachliche Konversationen anwenden. ChatGPT versteht den Kontext der Anfrage und bietet ein benutzerfreundlicheres Erlebnis.

Umsetzbare Einblicke erhalten: Die leistungsstarken Fehlerbehebungsfunktionen von SureMDM werden nun durch die ChatGPT-Konversations-KI ergänzt. Benutzer können schnell Fragen stellen oder um Unterstützung bei Gerätekonfigurationen, Richtlinien, App-Installationen und mehr bitten und erhalten sofortige Anleitung und Lösungen.

Arbeitsabläufe im Gerätemanagement optimieren: ChatGPT beseitigt umfangreiche Schulungen oder Dokumentationen, indem es intuitive Unterstützung bietet. Benutzer können routinemäßige Geräteverwaltungsaufgaben wie die Bereitstellung von Profilen, Konformitätsprüfungen und Software-Updates, durch einfache Konversationsinteraktionen effizient durchführen.

Diese bahnbrechende Markteinführung bestätigt die Position von 42Gears als Vorreiter in der MDM-Branche, der die Grenzen des Machbaren immer weiter hinausschiebt. Die nahtlose Kombination der umfassenden Geräteverwaltungsfunktionen von SureMDM mit den KI-gestützten Konversationsfähigkeiten von ChatGPT positioniert 42Gears als Branchenführer bei der Bereitstellung intelligenter, benutzerorientierter Lösungen.

Prakash Gupta, COO und CTO von 42Gears, fügt hinzu: "Wir freuen uns, die Leistungsfähigkeit von ChatGPT unseren SureMDM-Kunden zugänglich zu machen. Mit dem ChatGPT-Plugin verändern wir die Art und Weise, wie Unternehmen ihre mobilen Geräte verwalten. Dieser technologische Durchbruch wird es den Nutzern ermöglichen, mit ihren Geräten auf natürlichere und konversationelle Weise zu interagieren, was zu einer erhöhten Produktivität und einem nahtlosen Nutzererlebnis führt."

Das ChatGPT-Plugin für SureMDM ermöglicht eine einfache Implementierung und eine rasche Einführung. Weitere Informationen zum SureMDM ChatGPT-Plugin finden Sie hier. Um mehr über 42Gears und seine Lösungen zur Verwaltung mobiler Geräte zu erfahren, besuchen Sie bitte die offizielle 42Gears-Website unter www.42gears.com.

Informationen zu 42Gears

42Gears ist ein führendes Unternehmen im Bereich Enterprise Mobility Management und bietet innovative Lösungen, die darauf abzielen, den digitalen Arbeitsplatz zu verändern. Die Produkte von 42Gears, die sowohl in der Cloud als auch vor Ort bereitgestellt werden, unterstützen alle wichtigen mobilen und Desktop-Betriebssysteme und ermöglichen es IT- und DevOps-Teams, die Produktivität ihrer Mitarbeiter und die Effizienz ihrer Softwareentwicklungsteams zu verbessern. Die Produkte von 42Gears werden von über 18.000 Kunden aus verschiedenen Branchen in mehr als 115 Ländern eingesetzt und sind über ein globales Partnernetzwerk erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.42gears.com

