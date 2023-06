evroc stellt Pläne zum Aufbau der ersten souveränen Hyperscale-Cloud in Europa vor

Stockholm (ots/PRNewswire) -



- Unterstützt vom global tätigen Technologie-Investor EQT Ventures sowie vom

Direktinvestor Norrsken VC konnte evroc kürzlich eine Finanzierungsrunde

abschließen, mit der das Startteam aufgebaut wird.

- Im Jahr 2024 wird evroc in der Region von Stockholm ein Pilotprojekt

errichten. Zeitgleich soll ein Verfahren zur Auswahl des Standortes beginnen,

an dem die ersten Hyperscale-Rechenzentren und zusätzlich die Hubs zur

Softwareentwicklung angesiedelt werden.

- evroc plant, bis 2028 - verteilt über Europa - acht Hyperscale-Rechenzentren

sowie drei Entwicklungs-Hubs zu errichten und damit bis zu 3000 Arbeitsplätze

zu schaffen.



evroc wurde 2022 mit dem Ziel gegründet, eine Digitalisierung Europas

voranzutreiben. Heute präsentiert das Unternehmen seine Pläne, die erste

europäische sichere, souveräne und nachhaltige Hyperscale-Cloud zu errichten und

damit der ausländischen Dominanz auf dem europäischen Cloud-Markt ein Ende zu

setzen.





Unterstützt vom global tätigen Technologie-Investor EQT Ventures sowie vomDirektinvestor Norrsken VC konnte evroc kürzlich eine Finanzierungsrundeabschließen, mit der das Startteam aufgebaut wird. Jetzt plant das Unternehmen,in den nächsten Jahren drei Milliarden Euro aufzubringen und in die Entwicklungund den Betrieb von zwei Hyperscale-Rechenzentren zu investieren - eines inNord- und eines in Südeuropa. evroc strebt an, bis zum Jahr 2028 - verteilt überEuropa - acht Hyperscale-Rechenzentren sowie drei Hubs zur Software-Entwicklungzu errichten. Insgesamt sollen hier 3000 Arbeitsplätze entstehen."Der Mangel an einheimischen Anbietern von Hyperscale-Clouds ist für Europa eineechte Herausforderung. Und zwar nicht nur deswegen, weil die Daten dereuropäischen Bürgerinnen und Bürger unter ausländische Hegemonie geraten und vonUnternehmen verwaltet werden, die nach einem Recht arbeiten, das gegeneuropäische Ansätze von Datenschutz verstößt. Vielmehr wird auch unserelangfristige Wettbewerbsfähigkeit ernsthaft bedroht, wenn in der digitalen Weltandere wesentlich schnellere Fortschritte machen. Die Digitalwirtschaft inEuropa muss auch auf einem europäischen Fundament ruhen", sagt Mattias Åström,Gründer und CEO von evroc.Cloud-Dienstleistungen spielen in der heutigen digitalen Infrastruktur eineausschlaggebende Rolle. Zwischen 2017 und 2022 ist der europäische Cloud-Marktauf das Fünffache angewachsen. Gleichzeitig fiel der Marktanteil europäischerCloud-Anbieter von 27 % auf 13 %.Eine wettbewerbsfähige europäische Hyperscale-Cloud ist ein entscheidender Motorfür die digitale Wirtschaft des Kontinentes. Mit ihr würden Investitionen,