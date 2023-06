Delta präsentiert intelligente Energielösungen für kohlenstoffarme Netze und Energiewende auf der Smarter E Europe

HANNOVER, Germany, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führender Anbieter von Strom- und Wärmemanagementlösungen, kündigt seine Teilnahme an der Smarter E Europe / Intersolar in München an, um seine revolutionären Smart Energy Solutions für CO 2 -arme Stromnetze und die Energiewende vorzustellen. Die Smart Energy Solutions kombinieren Deltas Lösungen für Solarenergie, Energiespeicherung und das Laden von Elektrofahrzeugen (EV). Sie ermöglichen die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, erleichtern die Bereitstellung von Ladediensten und optimieren die Energieeffizienz am Verbrauchsort.