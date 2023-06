CAN-AM UND THE SHOE SURGEON VERKÜNDEN BESONDERE ZUSAMMENARBEIT, UM DEN SPASS AM FAHREN ZU FEIERN

VALCOURT, QC, 8. Juni 2023 /PRNewswire/-- Can-Am, eine Marke von BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO), setzt seinen Vorstoß fort, mehr Menschen für das Fahren zu begeistern, und arbeitet dazu mit The Shoe Surgeon zusammen, einer weltbekannten Gruppe von Kreativen aus Los Angeles, die sich auf die Fertigung und das Design handgefertigter Schuhen spezialisiert haben. Beide Marken setzen sich dafür ein, etwas Einzigartiges und Authentisches herzustellen, ohne dabei Kompromisse einzugehen, und diese Zusammenarbeit erweckt diesen Ansatz zum Leben. Gemeinsam haben Can-Am und The Shoe Surgeon drei dreirädrige kundenspezifische Can-Am Ryker Fahrzeuge sowie drei von Can-Am inspirierte Schuhmodelle entwickelt, die die Grenzen der Kreativität ausloten, um Inklusion, Tradition und die Liebe zum Fahren zu feiern.

Jedes der vom The Shoe Surgeon entworfenen und maßgeschneiderten 3-rädrigen Can-Am Ryker Fahrzeuge verfügt über ein einzigartiges Design, das ebenso ein Kunstwerk ist als auch eine aufregende Kraftmaschine. Letztlich wird jedes Fahrzeug gespendet werden, um Geld für den Kampf gegen Einschüchterung und zur Beeinflussung positiver Verhaltensweisen zu sammeln, was das globale soziale Anliegen von BRP ist. Die in begrenzter Stückzahl gefertigten Schuhe passen außerdem genau zu den Fahrzeugen und lehnen sich an das Designmerkmale des Can-Am Ryker an, einschließlich verschiedener Serien und optischer Merkmale. Die knöchelhohen Schuhe werden speziell fürs Fahren entwickelt und aus verstärktem Material mit reflektierenden Oberflächen und rutschfester Sohle gefertigt.

„Wir bei Can-Am setzen uns leidenschaftlich dafür ein, neue Erfahrungen zu schaffen und Grenzen auszuloten, um Barrieren zu überwinden und mehr Menschen willkommen zu heißen, die die ungebremste Liebe und den Spaß am Fahren entdecken," so Anne-Marie LaBerge, Chief Marketing Officer bei BRP. „Die Zusammenarbeit mit The Shoe Surgeon ist ein Beispiel für unsere Mission, das Art und Weise des Fahrens zu verändern. Wir verbinden zwei unterschiedliche Gemeinschaften, indem wir etwas Einzigartiges schaffen, das dabei hilft, eine Denkweise zu verändern und unsere Leidenschaft für das Fahren zu teilen."