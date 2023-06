ITM eröffnet weltweit größte Anlage zur Produktion von Lutetium-177 für zielgerichtete Radionuklidtherapien gegen Krebs (FOTO)

Neufahrn / Garching / München (ots) -



- Neue Herstellungsanlage in Neufahrn bei München verzehnfacht ITMs

Produktionskapazitäten

- Feierliche Eröffnung durch Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Leiter der

Bayerischen Staatskanzlei



ITM Isotope Technologies Munich SE (https://itm-radiopharma.com/home) (ITM)

eröffnete gemeinsam mit Staatsminister Dr. Florian Herrmann und weiteren

hochrangigen Gästen eine neue Produktionsstätte zur Herstellung von

therapeutischen Radionukliden in Neufahrn bei München. Es handelt sich um die

weltweit größte Anlage zur Herstellung von Lutetium-177, einem innovativen

medizinischen Isotop, das in der Krebstherapie eingesetzt wird. Aufgrund seiner

medizinischen Eigenschaften hat Lutetium-177 als Ausgangsmaterial zur

Herstellung vieler Radiotherapeutika in den vergangenen Jahren weltweit an

Bedeutung in der Präzisionsonkologie gewonnen.