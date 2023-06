Seite 2 ► Seite 1 von 2

Oberreichenbach (ots) - Vivien Schaible ist die Gründerin und Geschäftsführerinder RecruitingFabrik. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützt sie kleine undmittelständische Unternehmen mit exklusivem Online-Marketing dabei,qualifizierte Fachkräfte aus ihrer Region zu gewinnen. Die Recruiting-Expertinweiß genau, wie Betriebe auch heute noch genügend geeignete Mitarbeiter findenund warum Social-Media-Marketing allein dazu nicht mehr ausreicht. Hier erfahrenSie, was die Herangehensweise der RecruitingFabrik von ihren Mitbewerbernunterscheidet.Der allgemeine Fachkräftemangel sorgt über alle Branchen hinweg für fehlendesPersonal. Trotz voller Auftragsbücher müssen in vielen Betrieben Arbeitenzurückstehen, weil schlicht die nötigen Mitarbeiter fehlen. Besonders für kleineund mittelständische Unternehmen aus dem Handwerk und der Industrie wird esimmer schwieriger, im Wettbewerb um die besten Köpfe mit den KonkurrentenSchritt zu halten. "Viele Unternehmen haben mittlerweile verstanden, dass esohne eine Präsenz in den sozialen Medien nicht mehr geht", erklärt VivienSchaible, Gründerin und Inhaberin der RecruitingFabrik. "Das Problem dabei istjedoch oft, dass sie einen nur halbherzig betreuten Account haben oder eineSocial-Media-Agentur beauftragen, die einige Fotos und Stellenanzeigen postetund eher wahllos Arbeitnehmer auf Facebook oder Instagram anschreibt. So lassensich allerdings heute keine qualifizierten Bewerber mehr gewinnen."Vivien Schaible ist ausgewiesene Expertin für moderne Mitarbeitergewinnung: Mitihrer Hilfe konnten bereits über 450 Betriebe aus Handwerk und Industrie ihrePersonalsituation entscheidend verbessern. Gemeinsam mit ihrem Team will siesich klar von der Herangehensweise dieser 08/15-Agenturen abgrenzen und setztstattdessen auf eine individuelle Lösung. "Besonders in Industrie und Handwerkmuss die Kampagne genau zu den Bewerbern passen. Die Fachkräfte wissen um ihrenWert und müssen mit professionellen und attraktiven Inhalten abgeholt werden -immer gleiche und nichtssagende Werbeversprechen wie 'flache Hierarchien' oder'faire Vergütung' ziehen einfach nicht mehr", so die Expertin weiter. Wie dieGeschäftsführerin im Detail vorgeht, um für ihre Kunden überSocial-Media-Marketing qualifizierte Fachkräfte aus der Region zu gewinnen,verrät sie im Folgenden.Social-Media-Kampagnen sind heute bereits StandardFast jeder Arbeitnehmer ist heute bei mindestens einem sozialen Netzwerk wieFacebook oder Instagram angemeldet, viele verbringen hier einen großen Teil