Kissigs Börsentheater: Peter Lynch ist nicht beunruhigt von der Börsenrallye, obwohl die Nachrichtenlage anhaltend düster ist

Peter Lynch hat so ziemlich schon jede Börsenlage selbst miterlebt und angesichts der neuen Rekordmarken an den Börsen bei gleichzeitigem Rückgang der Wirtschaftsleistung kann er die Anleger beruhigen: Er meint: "Jedem wirtschaftlichen Aufschwung seit dem 2. Weltkrieg ging eine Erholung der Aktienmärkte voraus. Und diese Erholungen beginnen oft, wenn die Rahmenbedingungen düster sind."





Diese Situationsbeschreibung passt perfekt zu unserer gegenwärtigen Lage: Die Notenbanken haben wegen der galoppierenden Inflation in nie gesehenem Tempo ihre Zinssätze erhöht und strangulieren damit die Wirtschaft, deren Leistung zunehmend abnimmt. Als Begleiterscheinung ist der seit 15 Jahren boomende Immobilienmarkt ins Straucheln geraten und hat in den letzten 6 Monaten eine kräftige Talfahrt hinter sich gebracht. Währenddessen waren die Börsenkurse bis in den Frühling hinein beinahe zwei Jahre lang gefallen und hatten teilweise sämtliche Kursgewinne seit dem Corona-Tief wieder ausgemerzt.





Und doch haben sich die Börsenkurse gefangen und sich - unter teilweise heftigen Schwankungen - wieder erholt und vereinzelt auf Rekordjagd begeben; besonders um das Thema 'Künstliche Intelligenz' ist ein regelrechter Hype entstanden, nachdem Microsoft mit ChatGPT hier 'den großen Wurf' präsentierte und KI nun mit Siebenmeilenstiefeln im Alltagsleben der meisten Menschen ankommt.





Da die Börsenkurse der Realität 6 bis 12 Monate vorauseilen, passt ihre Entwicklung oft nicht zur aktuellen Schlagzeilenlage - heute nicht und früher auch nicht. So waren im Frühjahr 2009 auf dem Höhepunkt der Globalen Finanzkrise die Nachrichten geprägt von Weltuntergangsszenarien und Hiobsbotschaften – aber die Börsen setzten bereits zur längsten und stärksten Hausse aller Zeiten an. Sie nahmen Fahrt auf und kletterten an der 'Wall of Worries' empor, wenn auch teilweise unter heftigen Schwankungen.





Das klingt irgendwie bekannt, oder? Genau. 'Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich' heißt es. Und so beginnt es…