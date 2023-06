Der japanische Nikkei 225 hielt sich mit kaum veränderten Kursen etwas besser als etwa die Börsen in Südkorea und Indien. Der Tokioter Leitindex endete knapp im Plus mit 33 388,91 Punkten. Eine Ausnahme bildete der australische Markt. Der S&P ASX 200 knüpfte an die Vortagsgewinne an und legte um 0,86 Prozent auf 7357,80 Punkte zu. Derzeit gehören Anleihen des Landes zu den Favoriten von Vermögensverwaltern, da man spekuliert, dass die Leitzinsen schneller und stärker als gedacht gesenkt werden könnten./mf/tih

Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einem zunehmenden Risikobewusstsein an den internationalen Finanzmärkten. Zinssenkungen in China brachten den Märkten keinen neuen Schub. "Die Anleger hatten sich mehr erhofft", stellte Analyst Frank Klumpp von der Landesbank Baden-Württemberg fest. Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Marktes bemängelte zudem fehlende Details zur Ankurbelung der chinesischen Wirtschaft.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag die Konsolidierung vom Vortag zumeist fortgesetzt. Vor allem in Hongkong standen Aktien unter Druck, während sich die Abgaben anderswo im überschaubaren Rahmen bewegten. Vereinzelt gab es sogar positive Vorzeichen.

