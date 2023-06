Benchmark feiert große Wiedereröffnung seiner erstklassigen Entwicklungs- und Produktionsstätte in Almelo, Niederlande

Benchmark Almelo verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein schnelles Wachstum, was die Notwendigkeit der Expansion erleichterte, die nun abgeschlossen ist und heute eingeweiht wurde

TEMPE, Ariz., 23. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Benchmark Electronics, Inc. (NYSE: BHE), ein globaler Anbieter von Engineering-, Design- und Fertigungsdienstleistungen, feierte heute die große Wiedereröffnung seines Werks in Almelo, Niederlande, das Kunden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Industrie, Medizin und Halbleiterindustrie bedient. Obwohl die Einrichtung während der Renovierungsarbeiten nicht geschlossen war, spricht Benchmark von einer großen Wiedereröffnung, da die Anlage komplett revitalisiert wurde und umfangreiche Erweiterungen und Verbesserungen vorgenommen wurden. Am Freitag, den 23. Juni, feierte das Unternehmen zusammen mit dem Bürgermeister von Almelo, Arjen Gerritsen, wichtigen Kunden und einer Vielzahl von Partnern, Lieferanten und Würdenträgern die große Wiedereröffnung von Almelo.