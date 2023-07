DAX-Kursziel: 18.000 Punkte im kommenden Jahr

Und das fachte offensichtlich neue Spekulationen auf stärkere Leitzinsanhebungen der Notenbanken an. Denn nicht nur viele Aktienkurse gaben stark nach, sondern vor allem auch Anleihen mussten deutliche Rücksetzer hinnehmen, wodurch die Renditen einen Satz nach oben machten. Und das ist wohl der eindeutigste Hinweis auf Zinsspekulationen.

Bund-Future: Schneller Gewinn mit einem Short-Trade

Der Bund-Future rutschte dadurch zum Beispiel vorgestern unter eine wichtige Kreuzunterstützung (siehe roter Pfeil im folgenden Chart). Und er setzte damit seine Abwärtstendenz klar fort.

Für die Leser des Börsenbriefs „Target-Trend-Spezial“, in dem der Bund-Future regelmäßig analysiert wird, war das eine wunderbare Sache. Denn am 19. Juni schrieb ich ihnen, dass man bei rund 135 Punkten auf fallende Kurse setzen könne – Kursziel: 131,45 Punkte. Eine Woche später erreichte der Bund-Future das Einstiegsniveau. Und eine weitere Woche später, also vorgestern, war das Kursziel bereits erreicht. Ähnlich gut waren die Trading-Tipps für den DAX:

DAX: Schneller Gewinn mit einem Long-Trade

Nach dem 5-tägigen Rücksetzer der Vorwoche schrieb ich am Montag vergangener Woche, dass sich eine (kleine) Long-Positionen anbietet, „um auf eine erneute schnelle Rückkehr der Bullen zu setzen“. Wenig später riet ich dazu, bei einem DAX-Stand oberhalb von 15.897 Punkten die Position auf Einstiegskurs per Stop-Loss abzusichern, „um Verluste zu vermeiden, da übergeordnet betrachtet noch großes Korrekturpotential vorhanden ist“. Und am Montag lautete mein Rat, den Stop-Loss zur psychologisch wichtigen Marke von runden 16.000 Punkten nachzuziehen. Am Mittwoch wurde der Trade dadurch automatisiert beendet und der Gewinn realisiert.