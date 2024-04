Bearishe Signale beim Dow Jones, MDAX und SDAX

von Sven Weisenhaus

Die Konsolidierungen an den Aktienmärkten setzen sich fort und ziehen sich damit in die Länge. Das ist durchaus positiv zu werten, weil die vorherigen Kursgewinne nun endlich „verdaut“ werden. Positiv ist auch zu werten, dass in den meisten Fällen das Tempo der Rücksetzer relativ moderat ist, sich also eher flache Abwärtstrends ausbilden. Das untermauert die These, dass es sich lediglich um Konsolidierungen und nicht um scharfe Rücksetzer oder gar Trendwenden handelt.

Dynamische Abwärtswelle beim Dow Jones

Dennoch gibt es auch einige bearishe Signale. So scheint die Abwärtsbewegung beim DAX inzwischen Tempo aufzunehmen. Das obere Ende seines Abwärtstrendkanals wurde jüngst nicht mehr erreicht und das untere Ende wiederholt unterschritten. (Mehr dazu erfahren Sie im Börsenbrief „Target-Trend-Spezial“ ). Und beim Dow Jones verläuft die Abwärtswelle längst schon dynamisch und steil (siehe folgender Chart). Sie wurde zwar jüngst von der unteren Linie eines alten Aufwärtstrendkanals gestoppt (grün im folgenden Chart), es kam aber nicht zu deutlichen Kurserholungen. Stattdessen greifen die Bären die Trendlinie seit drei Tagen in Folge an, was einen baldigen Bruch erwarten lässt.