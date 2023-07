Tochtergesellschaft von GenAI wird in das NVIDIA Inception-Programm aufgenommen und kauft Hyperplane-Software für KI-Rechenleistung an

Vancouver, British Columbia, 10. Juli 2023 / IRW-Press / - Generative AI Solutions Corp.(„GenAI“ oder das „Unternehmen“) (CSE: AICO, OTC: AICOF) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Pulse AI Compute Solutions Inc. („Pulse AI“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GenAI, in das NVIDIA Inception-Programm („NVIDIA Inception“) aufgenommen wurde und nun eine Bestellung („PO“) für den Ankauf von Hardware im Wert von rund 1,8 Millionen USD aufgegeben hat, mit der jährlich mehr als 350.000 Stunden Rechenzeit unter Nutzung künstlicher Intelligenz („KI“) absolviert werden können.

Die KI-Rechenleistung bezieht sich auf die grundlegenden Rechenressourcen, die für Systeme der künstlichen Intelligenz erforderlich sind, um Aufgaben wie die Verarbeitung von Daten, das Training von maschinellen Lernmodellen und die Erstellung von Prognosen auszuführen. Diese Aufgaben zählen zu den wichtigsten Komponenten des Kerngeschäfts von GenAI und Pulse AI. NVIDIA Inception ist ein innovatives Programm, das geschaffen wurde, um Unternehmen bei der Modernisierung auf dem Gebiet der KI und der Datenwissenschaften zu unterstützen. NVIDIA Inception ermöglicht einer begrenzten Anzahl an sorgfältig ausgewählten Mitgliedern einen exklusiven und rabattierten Zugang zu NVIDIAs Technologien, die Nicht-Mitgliedern in vielen Fällen vorenthalten sind. Das Programm bietet außerdem eine Fülle an Branchen-Knowhow und zahlreiche Kooperationsprogramme sowie die Möglichkeit von Co-Marketing-Partnerschaften, um die Sichtbarkeit der eigenen Marke auf dem Markt zu erhöhen. NVIDIA Inception spielt bei der Gestaltung der Zukunft mit KI und datengesteuerten Unternehmen eine wichtige Rolle und stellt die neuesten technischen Instrumente und Ressourcen zur Förderung einer Kultur der Innovation und Zusammenarbeit bereit.

In Verbindung mit dem Einstieg bei NVIDIA Inception hat Pulse AI eine Bestellung für den Ankauf von erstklassiger NVIDIA-Hardware für die Erbringung von KI-Rechenleistung bei der Firma Lambda, Inc. aufgegeben. Die Hardware soll im August 2023 geliefert werden. Pulse AI wird die über seine Mitgliedschaft bei NVIDIA Inception erhaltenen Rabatte zum Ankauf einer Reihe hochmoderner Hyperplane 8 H100-Server nutzen. Zusammen können diese Server eine KI-Rechenleistung von mehr als 350.000 Stunden pro Jahr bereitstellen. Jeder Lambda Hyperplane 8 H100-Server ist mit neuen NVIDIA H100-Grafikprozessoren (GPUs) ausgestattet, die eine Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit bei jeder Workload sicherstellen. Die NVIDIA H100-GPUs verfügen über Tensor Cores und Transformer Engines der vierten Generation mit FP8-Präzision und ermöglichen NVIDIA so den weiteren Ausbau seiner Position als Marktführer im Bereich der KI – mit schnellerem Training und schnellerer Inferenz bei großen Sprachmodellen. Die Hyperplane 8 H100-Server sorgen für einen Quantensprung bei KI-gestützten und hohen Rechenleistungen und beschleunigen einfach alles, von der Verarbeitung großer Workloads bis hin zu richtig dimensionierten Multi-Instance-GPU-Partitionen. Die zusätzliche Hardware wird die Leistungsfähigkeit von Pulse AI erheblich steigern und der Firma damit die Möglichkeit bieten, ihr aktuelles Angebot zu erweitern und gleichzeitig ihre Wachstumschancen am Markt zu erhöhen.