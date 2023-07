HAMBURG/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Autozulieferer Autoliv will sein Werk im schleswig-holsteinischen Elmshorn 2025 schließen. Das Unternehmen beabsichtige, "das technische Zentrum sowie den Großteil der kundenorientierten Aktivitäten bis Anfang 2025 in die bestehende Anlage in Dachau zu verlagern", teilte die Autoliv Inc am Donnerstag in Stockholm mit. "Von dieser Veränderung wären mehr als 500 Mitarbeiter betroffen, die heute in Elmshorn arbeiten", hieß es. Autoliv wolle mit Betriebsräten und der Gewerkschaft in einen Dialog treten, "um die für die betroffenen Mitarbeiter am besten geeigneten Regelungen Bestimmungen zu finden".

Von der IG Metall hieß es, die Beschäftigten hätten erst am Donnerstag von den Plänen erfahren. "Das muss man erstmal sacken lassen", sagte der Geschäftsführer der IG Metall Unterelbe, Kai Trulsson, der dpa. Er kündigte an, die Gewerkschaft wolle am Montag mit den Betriebsräten über das weitere Vorgehen beraten.