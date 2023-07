Rio Tinto investiert 40,4 Millionen Dollar und wird strategischer Investor mit 15 % an Sovereign

- Rio Tinto investiert 40,4 Mio. AUD in Sovereign und erwirbt damit zunächst eine 15%ige Beteiligung

- Die Investitionserlöse werden für die Weiterentwicklung des Rutil-Graphit-Projekts Kasiya in Malawi verwendet

- Die Investition von Rio Tinto stellt einen bedeutenden Schritt zur Erschließung eines wichtigen neuen Angebots an natürlichem Rutil und Lamellengraphit mit niedrigem CO2-Fußabdruck dar

- Im Rahmen der Investitionsvereinbarung wird Rio Tinto Unterstützung und Beratung in Bezug auf technische und Marketingaspekte von Kasiya bereitstellen, einschließlich in Bezug auf das Graphit-Co-Produkt von Sovereign, wobei der Schwerpunkt auf kugelförmigem, gereinigtem Graphit für den Markt für Lithium-Ionen-Batterieanoden liegt

- Die Ausgabe von 83.095.592 neuen Aktien von Sovereign an Rio Tinto zu einem Preis von 0,486 AUD pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 10 % auf den volumengewichteten 45-Tage-Durchschnittskurs an der australischen Börse (ASX) zum Börsenschluss am 14. Juli 2023

- Rio Tinto emittierte außerdem 34.549.598 Optionen, um seinen Anteil an Sovereign innerhalb von 12 Monaten um weitere 4,99 % auf potenziell 19,99 % zu erhöhen

- Die 34,5 Millionen Optionen von Rio Tinto haben einen Ausübungspreis von 0,535 AUD pro Aktie, was einem Aufschlag von 21 % auf den volumengewichteten 45-Tage-Durchschnittspreis an der ASX bei Redaktionsschluss am 14. Juli 2023 entspricht und zusätzliche Einnahmen von bis zu 18,5 Millionen Dollar ermöglicht (wenn alle Optionen ausgeübt werden)

Der Chairman von Sovereign, Ben Stoikovich, sagte dazu: „Diese bahnbrechende Vereinbarung mit Rio Tinto, einem der größten und erfolgreichsten Bergbauunternehmen der Welt, bestätigt, dass Kasiya eine der bedeutendsten Entdeckungen von kritischen Mineralien der letzten Zeit ist. Die Erfahrung und Kompetenz, die Rio Tinto mitbringt, wird Kasiya als potenziell weltweit bedeutenden Lieferanten von zwei kritischen Mineralien herausheben und uns alle einen Schritt näher an die Dekarbonisierung der Lieferkette und die Verwirklichung von Netto-Null bringen. Außerdem ist dies ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Realisierung erheblicher Vorteile aus der Entwicklung des Kasiya-Projekts für Malawi. Wir begrüßen Rio Tinto als bedeutenden Aktionär von Sovereign und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Rio Tinto als strategischem Partner bei der Erschließung von Kasiya."