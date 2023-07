06.07.2023 - In den vergangenen neun Monaten feierte der DAX ein bemerkenswertes Comeback. Mit einem Plus von fast 34% übertraf seine Entwicklung die des nordamerikanischen S&P 500 in den zurückliegenden drei Quartalen um mehr als 20%! Eine ähnlich hohe Outperformance hatte der DAX zuletzt Ende 2007, unmittelbar vor der Finanzmarktkrise, gezeigt. Die Schrecken dieser Krise vor Augen mehren sich die Rufe jener, die zur Vorsicht mahnen. Aus Gründen, die wir nachfolgend erläutern werden, teilen wir deren Skepsis; andere hingegen sprechen für eine Trend-Fortsetzung. Auf beide Aspekte- pro und kontra - werden wir nachfolgend eingehen und am Ende dieses Briefes ein Fazit ziehen sowie einen Ausblick wagen.

Der DAX und die Besonderheiten seiner Berichterstattung

„Der Deutsche Aktienindex (Dax) erreichte am Freitag einen neuen Höchststand. Am Nachmittag stieg das wichtigste deutsche Börsenbarometer bis auf 16 332 Punkte. Der alte Rekord liegt eineinhalb Jahre zurück: Im November 2021 hatte der Dax 16 291 Punkte erreicht.[...] Verblüffend ist der Rekord deshalb, weil sich die politische und wirtschaftliche Lage auf der ganzen Welt seit Jahren im Krisenmodus befindet. [..] Und trotzdem setzt der Dax unbeirrt seinen Höhenflug fort. Wie kann das sein?"