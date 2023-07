Die Inspiration für eine beaufsichtigte KI als CEO kam von Steve Jobs, der bekanntlich sagte: "Es macht keinen Sinn, kluge Leute einzustellen und ihnen dann zu sagen, was sie tun sollen. Wir stellen kluge Leute ein, damit sie uns sagen können, was wir tun sollen.

KI als CEO

Hunna hat das KI-System IndigoVX KI 12 Monate lang getestet, um Sicherheit und Rechtskonformität zu gewährleisten, bevor seine Beförderung zum CEO bekannt gegeben wurde.

"Ich bin im Juli als CEO zurückgetreten, weil ich glaube, dass eine von Menschen überwachte KI mich übertreffen kann.", sagte Mitbegründer Ahmed Lazem, "Sie hat uns nicht enttäuscht."

"Das IndigoVX KI-System hat unsere Erwartungen durchweg übertroffen - es hat uns umgehauen." sagte Dr. Kais Dukes, CTO und Mitbegründer von Hunna Technology. "Der KI-CEO hat erfolgreich zu wenig erschlossene Märkte identifiziert, die Ressourcenzuweisung optimiert und Verbrauchertrends genau prognostiziert - mit einer Erfolgsquote von über 90 %."

Zu den bisherigen Erfolgen der KI gehören:

- Festlegung einer starken und realistischen Geschäftsstrategie, die die Gründer umsetzen konnten

- die Startup Idee überhaupt erst erkennen

- Bereitstellung wichtiger Forschungsergebnisse für Gespräche über die landesweite Einführung von medizinischer KI in den Vereinigten Arabischen Emiraten

- Auswahl der Vereinigten Arabischen Emiraten als erster Zielmarkt

- Tägliches Zusammenarbeiten mit der KI für alle Geschäftsprozesse

Hunna hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Leistungsfähigkeit der KI zu nutzen und gleichzeitig Sicherheit und Verantwortlichkeit durch ständige menschliche Aufsicht zu gewährleisten.

Unser KI-CEO ist nicht vollständig automatisiert, aber wir sehen das als Stärke und nicht als Schwäche. Aus diesem Grund halten wir es für gerechtfertigt, dem System den Titel CEO zu geben, da letztlich der Algorithmus das Sagen hat, auch wenn er eine menschliche Komponente hat. IndigoVX als CEO zu bezeichnen, bedeutet nicht nur, dem System einen Titel zu geben, sondern die Rolle eines Chief Executive Officers teilweise zu automatisieren, um den Gesamtbetrieb des Unternehmens zu leiten.

Informationen zu Hunna Technology

Das Hauptprodukt von Hunna ist Mona, eine medizinische KI, die einen Heimurintest zur Früherkennung von Gesundheitszuständen nutzt. Mona wurde mit Unterstützung der strategischen KI von IndigoVX entwickelt und arbeitet unter ärztlicher Aufsicht.

Hunna Technology wurde mitbegründet von CTO Dr. Kais Dukes, einem Mathematiker mit einem Doktortitel in KI, und COO Ahmed Lazem, einem erfahrenen Ingenieur und Unternehmer, der bereits mehrere Startups in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu erfolgreichen Exits geführt hat. Vor der Gründung von Hunna war Dr. Dukes technischer Leiter bei Zilch, dem am schnellsten wachsenden Einhorn-Startup in Europa, das inzwischen mit über $2 Milliarden USD bewertet wird. In der FinTech-Branche ist er auch für den automatisierten algorithmischen Handel an der London Stock Exchange und an Cryptocurrency-Börsen bekannt - Systeme, die Geschäfte im Wert von Milliarden Dollar abgewickelt haben.

Dr. Dukes ist in der Forschungsgemeinschaft auch für seine Arbeiten zur Anwendung neuronaler Netze und KI auf alte Texte bekannt. Er hat schon früher künstliche Intelligenz eingesetzt, um die Originalschrift des Korans zu analysieren. Das Ergebnis ist der Quranic Arabic Corpus, die weltweit meistbesuchte Website zum Verständnis des klassischen Arabisch, die monatlich von Millionen von Besuchern weltweit genutzt wird.

Hunna Technology hat ein wissenschaftliches Forschungspapier auf arXiv hochgeladen, um IndigoVX zu erklären: https://arxiv.org/abs/2307.11516

