WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag erneut höher aus dem Handel gegangen. Der ATX absolvierte seinen sechsten Gewinntag mit plus 0,34 Prozent bei 3241,45 Einheiten. Der ATX Prime steigerte sich um 0,26 Prozent auf 1638,18 Zähler.

Im Späthandel brachte eine positive Eröffnung an der Wall Street, gestützt durch überraschende Konjunkturdaten, Schwung in den Handel. So lag die vom Conference Board erhobene US-Verbraucherlaune im Juni bei 117,0 Punkten, während Experten einen geringeren Wert von 111,8 Zählern erwartet hatten.