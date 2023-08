01.08.2023 - Staatsanleihen und Anleihen staatsnaher Emittenten aus den Emerging Markets haben seit Jahresanfang mit einer Wertentwicklung von 4% – gemessen am »Bloomberg EM USD Total Return Index« – die herben Verluste des Jahres 2022 zumindest teilweise wieder ausgeglichen. Und der durchschnittliche Coupon von 7,4% schützt Anleger vor Verlusten bei steigenden Zinsen und Währungsschwankungen. Aktuell sind kurz laufende Emerging-Markets-Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren besonders attraktiv, weil hier ein hoher Coupon einer relativ geringen Volatilität gegenübersteht. Und kommt es – wie von uns erwartet – in absehbarer Zeit zu Zinssenkungen der US-Notenbank Fed, werden diese Anleihen mit Kursgewinnen glänzen. Vorsichtig sollten Anleger hingegen wegen der Rezessionsgefahren bei Anleihen von wirtschaftlich schwächeren Emittenten sein. Dort drohen bei einem globalen Konjunktureinbruch Zahlungsausfälle.

Nach schmerzhaften Verlusten im vergangenen Jahr von 15% haben Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen aus den Emerging Markets sich, gemessen am »Bloomberg EM USD Total Return Index«, wieder erholt. Die positive Wertentwicklung von 4% seit Jahresanfang zeigt, dass das Vertrauen der Investoren in diese Anleihenklasse vorerst zurückgekehrt ist. Trotz inzwischen gesunkener Risikoprämien bieten in US-Dollar denominierte Anleihen aus den Emerging Markets immer noch eine attraktive Risikoprämie von etwa 310 Basispunkten gegenüber US-Staatsanleihen. Das entspricht einer Rendite von 7,4% im Jahr. Dieser hohe Coupon ist für Anleger ein großes Sicherheitspolster bei steigenden Zinsen und Währungsschwankungen. Zudem können die Risikoprämien von Emerging-Markets-Anleihen in den nächsten Monaten weiter sinken: Vergleicht man das aktuelle Niveau mit der vergangenen Niedrigzinsphase, so scheinen auch nur 270 Basispunkte Renditeaufschlag gegenüber US-Staatsanleihen denkbar. Hier sind also noch Kursgewinne möglich.