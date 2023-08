FACE - Federation of Aluminium Consumers In Europe, BWA - Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft e.V., AMAFOND - Italian - Foundry Suppliers' Association, ASSOFERMET - National Association Of Steels, Metals, Scrap, Hardware und ASSOFOND - Italian Foundry Association haben sich in einem Schreiben an die LME gewandt, um die aktuellen Forderungen nach Verboten und Sanktionen gegen russisches Primäraluminium zu verurteilen, die von großen Metallproduzenten, direkten Konkurrenten von RUSAL, oder von Gremien von Industrieverbänden erhoben werden, die offensichtlich stark von denselben Produzenten beeinflusst oder kontrolliert werden.

"Diese Forderungen nach Verboten und Sanktionen scheinen ein weiterer oligopolistischer Versuch zu sein, einen Konkurrenten mit marktwidrigen Praktiken einfach auszuschalten und Europa in einen abhängigen Markt zu verwandeln, wohl wissend, welch verheerende Auswirkungen jede Einschränkung der russischen Metalllieferungen auf die Wertschöpfungskette der EU-Aluminiumindustrie haben wird", sagt Mario Conserva, Generalsekretär von FACE, der im Namen der Mitunterzeichner des Schreibens spricht. Er fügt hinzu: "Kleine und mittlere nachgelagerte Unternehmen stellen 90 % der Beschäftigten in der EU-Aluminiumindustrie und 70 % ihrer Produktion, doch ihre Interessen werden in grundlegenden Fragen wie der Handels- und Lieferpolitik zum Schweigen gebracht, und sie sind diejenigen, die durch Lieferbeschränkungen und die damit einhergehenden steigenden Marktpreise schwer geschädigt würden."

Die fünf Verbände betonten, dass es empörend sei, dass offensichtliche Marktmanipulationen durch Einzelinteressen von Repräsentanten der Industrie nicht energischer und öffentlicher bekämpft werden, und sie forderten die LME auf, sich "allen derartigen Forderungen und Druckmitteln" zu widersetzen und diese zu verurteilen, um russisches Primäraluminium zu verbieten oder zu sanktionieren, was sie angesichts des enormen Metalldefizits in Europa, der hohen Energiepreise und der Inflation, des scharfen internationalen Wettbewerbs und der Anfälligkeit der europäischen KMU als selbstmörderisch betrachten.