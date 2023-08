JEFFERIES stuft Wacker Neuson auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Neuson nach Zahlen zum zweiten Quartal von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken Resultate des Baumaschinen-Herstellers vollendeten ein außergewöhnliches erstes Halbjahr mit einem hohen zweistelligen Wachstum in Europa und Amerika sowie einer verbesserten Profitabilität wegen des inflationären Rückenwinds, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den kommenden Monaten aber dürfte die Dynamik bei den Auftragseingängen deutlich nachlassen. Zudem rechnet der Experte mit einem gewissen Preisdruck./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 13:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 13:31 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Neuson Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 22,85EUR gehandelt.



