Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hannover (ots) -- TUI erstmals seit Pandemie-Beginn wieder in der Gewinnzone im 3.Geschäftsquartal: bereinigtes Konzern-EBIT auf 169 Millionen Euro deutlichverbessert (Vorjahr: -27 Millionen Euro)- Umsatz steigt auf 5,3 Milliarden Euro: +19 Prozent gegenüber Vorjahr (4,4Milliarden Euro)- Wachstumssegment Holiday Experiences mit Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitätenmit starker operativer Entwicklung: bereinigtes EBIT klettert auf 190Millionen Euro (Vorjahr: 121 Millionen Euro): Hotels und Kreuzfahrten mithöherer Auslastung und gestiegenen Raten pro Nacht- Starke Nachfrage: 5,5 Millionen Gäste reisen im Berichtszeitraum mit der TUI(Vorjahr: 5,1 Millionen)- Sommer 23: aktuelle Buchungen +6 Prozent gegenüber Vorjahr bei höheren Preisen- Konzern bestätigt Erwartung an signifikante Steigerung des bereinigten EBITim Gesamtjahr- CEO Sebastian Ebel: "Der Sommer 23 verläuft sehr gut, die Nachfrage nachUrlaubsreisen ist weiter hoch. Es wird ein gutes Gesamtjahr für die TUI miteinem deutlich besseren Ergebnis gegenüber dem Vorjahr. Wir treiben dieTransformation voran und investieren in zusätzliche Umsatz- undErgebnisfelder, um in Zukunft weiter profitabel zu wachsen."Die TUI Group verzeichnet eine sehr hohe Nachfrage für Urlaubsreisen. DerKonzern hat erstmals seit Beginn der Pandemie das 3. Geschäftsquartal wiederprofitabel abgeschlossen. Alle Segmente zeigten eine positive operativeEntwicklung und konnten zur Verbesserung des Ergebnisses beitragen. DerWachstumsbereich Hotels & Resorts lag beim bereinigten Ergebnis das fünfteQuartal in Folge über Vorkrisen-Niveau. Mit weiterhin starken Buchungenbestätigt der Konzern die Erwartung an ein signifikant höheres bereinigtes EBITim Gesamtjahr 2023. Es ist seit Pandemiebeginn der erste Quartalsbericht desKonzerns, der keine staatliche Finanzierung mehr enthält. Die WSF-Hilfen warenim Berichtszeitraum vollständig abgelöst worden. Die Kreditlinien der Bankensind derzeit nicht gezogen. Der Konzern hat im Berichtszeitraum dieNettoverschuldung deutlich um 1,1 Milliarden Euro gesenkt, zum 30. Juni 2023 lagsie bei 2,2 Milliarden Euro.TUI CEO Sebastian Ebel bei der Vorlage der Quartalszahlen in Hannover: "DerSommer 2023 verläuft sehr gut und die Nachfrage nach Urlaubsreisen ist weiterhinhoch. Das Mittelmeer bleibt die am stärksten nachgefragte Destination für denSommerurlaub. Die Hitzewelle in Nordeuropa im Juni und die Waldbrände inSüdeuropa haben die vorher starke Entwicklung nur kurzfristig etwas gedämpft -es wird für die TUI aber insgesamt ein sehr guter Reisesommer und ein gutes Jahr