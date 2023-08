Heidrick & Struggles stellt Direktor im Bereich Executive Search in Europa ein

LONDON, 10. August 2023 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein erstklassiger Anbieter von globaler Beratung zur Unternehmensführung und On-Demand-Lösungen zur Talentsuche, hat im Juli 2023 einen Berater im Geschäftsbereich Executive Search in Europa eingestellt.

Jan Plambeck ist Heidrick & Struggles als Direktor in der Niederlassung in Frankfurt beigetreten. Als Mitglied der Verbrauchermarktabteilung bringt er fast 15 Jahre Erfahrung in der Unternehmensentwicklung und -beratung in Deutschland mit. Zuvor war er geschäftsführender Gesellschafter bei der ZPS Projektentwicklung, einer Wohnungsbaugesellschaft in Stuttgart.