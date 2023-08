Asante gibt Ernennung von CFO bekannt

Herr Wiens ist ein erfahrener Führungsexperte im Bergbau mit einer Erfolgsbilanz von über 20 Jahren, in denen er zunehmend verantwortungsvolle Posten in Betrieb und Investmentbanking bei kanadischen und britischen Unternehmen bekleidete. Herr Wiens war in den letzten zehn Jahren großteils in den Bereichen Finanzen, Unternehmensentwicklung und Investor Relations bei diversen Gold- und Silberproduzenten tätig – mehr als sechs Jahre davon bei der Firma SSR Mining Inc., die in dieser Zeit rasch zu einem diversifizierten mittelständischen Goldunternehmen heranwuchs, das sieben Jahre hintereinander seine Produktions- und Kostenziele erfüllte. Zuletzt war er als Chief Financial Officer bei der Bunker Hill Mining Corp. beschäftigt, wo er die innovative Projektfinanzierung der Wiederinbetriebnahme der Mine verantwortete, neue strategische Aktionäre ins Boot holte und das Unternehmen gemeinsam mit einem Team von ehemaligen Führungsmitgliedern der Firma Barrick aufwertete und weiterentwickelte. Davor war er als Investmentbanker mit Spezialisierung auf Bergbau bei einer ganzen Reihe von Finanzinstituten, wie etwa der Deutsche Bank AG in London (Vereinigtes Königreich), tätig. Herr Wiens absolvierte sein Wirtschaftsstudium in Kanada an der University of British Columbia mit einem Bachelorabschluss und ist konzessionierter CFA.

Dave Anthony, der CEO von Asante, meint dazu: „Wir heißen Herrn David Wiens im Team von Asante ganz herzlich willkommen. David wird Asante mit seinen Kenntnissen, Erfahrungen und Führungsqualitäten sowohl bei den unmittelbar bevorstehenden als auch bei den langfristigen Wachstumsplänen maßgeblich unterstützen. Darüber hinaus möchten wir Herrn Dindiok Chialin für seine hervorragende Arbeit während der Übergangsperiode danken.“