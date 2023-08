Avemio: Wandel zum Medientechnologie-Konzern

Die Analysten Cosmin Filker und Niklas Ripplinger von GBC haben die Coverage für die Avemio AG aufgenommen und ermitteln auf Basis eines DCF-Modells einen fairen Unternehmenswert von 50,80 Euro je Aktie. So biete das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für die professionelle Produktion, Nachbearbeitung, Archivierung und Ausstrahlung von Film-, TV- und Videoinhalten.

Nach Aussage der Analysten sei das Unternehmen seit dem 01.01.2023 an der Börse Düsseldorf gelistet und habe über einen so genannten Reverse-IPO die Teltec AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in den gelisteten Börsenmantel Palgon AG (umfirmiert in Avemio AG) eingebracht. In den vergangenen 6 Jahren seien insgesamt 9 Unternehmensakquisitionen getätigt worden. Der MoovIT-Erwerb stehe dabei plakativ für den von der Gesellschaft verfolgten Unternehmenswandel vom Handelsunternehmen zum Medientechnologie-Konzern. Im Zuge dieses Wandels strebe das Unternehmen stärker wiederkehrende Erträge an.

Ein weiterer Pfeiler der Unternehmensstrategie sei die Fortsetzung der Akquisitionsstrategie, mit zunehmender Fokussierung auf das europäische Ausland. Im Geschäftsjahr 2022 habe die Gesellschaft das Umsatzniveau mit 108,70 Mio. Euro (GJ 2021: 111,15 Euro) oberhalb der Marke von 100 Mio. Euro stabilisiert. Das EBIT von 3,30 Mio. Euro (GJ 2021: 5,48 Mio. Euro) gehe mit einer EBIT-Marge in Höhe von 3,0 Prozent (GJ 2021: 4,9 Prozent) einher. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten auf Basis ihrer Schätzungen einen fairen Unternehmenswert von 194,66 Mio. Euro bzw. 50,80 Euro je Aktie und stufen das Papier in ihrer Ersteinschätzung mit „Kaufen“ ein.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.08.2023, 11:50 Uhr)



