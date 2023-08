Bitcoin und die Kryptos stürzen ab, China versucht mit aller Kraft, den fallenden Yuan zu stützen - und heute ist der Verfall von Optionen (kleiner Verfall): ein ziemlich explosives Gemisch! Bitcoin fällt aus zwei Gründen: ersten weil die Renditen (Kapitalmarktzinsen) stark gestiegen sind - und zweitens wegen eines Berichts im Wall Street Journal über Verkäufe von Elon Musk. In China hingegen brennt der Baum: die chinesische Immobilienfirma Evergrande hat in New York (!) Insolvenz angemeldet, die chinesische Notenbank versucht nun mit aller Kraft den fallenden Yuan zu stützen - muß dafür aber möglicherweise US-Staatsanleihen verkaufen und treibt so die Renditen noch weiter nach oben. Die steigenden Renditen wiederum belasten die Aktienmärkte. Zentraler Treiber für die Aktienmärkte wiederum sind Optionen: inzwischen dominieren Puts und lösen eine Mechanik nach unten aus - zuvor war es monatelang umgekehrt. So oder so: für den vor kurzem noch so euphorisch ausgerufenen Bullenmarkt ist es doch verwunderlich, dass alles fällt: Aktien, Anleihen, Kryptos, Gold..

Hinweise aus Video:

1. Evergrande erklärt sich in den USA für zahlungsunfähig

2. China-Warnsignal: Bei staatlichen Bauträgern wachsen Verluste

3. Bitcoin: Flash-Crash auf ein 2-Monatstief – massive Liquidation

Das Video "Bitcoin-Absturz, Yuan-Panik, Optionen verfallen!" sehen Sie hier..