Das Team, das sich jetzt auf den Weg gemacht hat, soll zunächst den Straßenzugang für den Ablauf der Erkundung bewerten sowie die Genauigkeit der alten geologischen Kartierung, die vor 20 Jahren erstellt wurde. Darüber hinaus sollen Gebiete mit gut zugänglichem Gestein für die Entnahme von Proben sowie günstige Intrusiveinheiten und Trends identifiziert werden. Zusätzlich steht eine Überprüfung der verfügbaren Medien für geochemische Probenahmeverfahren an der Oberfläche, einschließlich Gletscherschutt, Boden oder Biogeochemie an. Und schließlich soll das Team auch Wasserläufe und Einzugsgebiete von Seen bewerten, wo in der Vergangenheit im Auftrag der Regierung entnommene Proben anomale Lithium-, Cäsium- und Seltene Erden Elemente-Werte erbrachten.

Abgesehen davon hat diese erste Bewertung das Ziel, die Entsendung weiterer Teams zu erleichtern. Die hat Newpath schon für Ende dieses bzw. Anfang kommenden Monats vorgesehen. Dann sollen auf dem gesamten Projekt Erkundungsgänge, Kartierungen und die Entnahme geochemischer Proben erfolgen.

Alex McAulay, der CEO des Unternehmens, erklärt: „Wir freuen uns darauf, mit unserer Feldarbeit auf Alpha/Bravo zu beginnen. Seit unseren ersten Absteckungen in diesem Gebiet haben viele Unternehmen die Vorzüge der örtlichen geologischen Gegebenheiten erkannt, was zu beträchtlichen konkurrierenden Absteckungen rund um das Projekt und vielen abgeschlossenen Optionsvereinbarungen für angrenzende Projekte geführt hat. Obwohl es sich noch um frühe Explorationsarbeiten handelt, sind wir begeistert von der Aussicht, die Quelle des anomalen Lithiums in den Seesedimentproben auf unserem Projekt zu entdecken.“

Umfangreiche Daten erhoben

Newpath hat zur Vorbereitung auf die Sommerfeldsaison zudem magnetische, radiometrische, Frequenzbereichs-EM- und LIDAR-Daten, die von der Ontario Geological Survey (OGS) und der Geological Survey of Canada (GSC) zur Verfügung gestellt wurden, über das gesamte Projektgebiet Alpha/Bravo zusammengestellt und neu verarbeitet. Darüber hinaus hat man hochauflösende Satellitenbilder erworben, die zusammen mit den geophysikalischen Daten aus der Luft und den LIDAR-Daten verwendet werden sollen, um die Kartierung vor Ort zu erleichtern.

Bislang hat Newpath mit Hilfe historischer Kartierungen über 170 Pegmatitvorkommen auf Alpha/Bravo entdeckt. Mit den jetzt angelaufenen Arbeiten wird man sich dabei auf Gebiete konzentrieren, in denen Cluster dieser Pegmatitvorkommen in der Nähe von und innerhalb von kartiertem muskovithaltigem Granitgestein identifiziert wurden, das mit lithiumreichen Pegmatiten in der Unterprovinz Quetico in Verbindung steht.

Vielversprechend erscheint auch, dass zahlreiche dieser Pegmatitvorkommen, die mit Hilfe der historischen Kartierungen entdeckt wurden, auch im räumlichen Zusammenhang mit anomalen Lithium- und Cäsiumwerten in Proben aus Seesedimenten stehen.

Die Newpath-Teams werden in den meisten Fällen die ersten Explorer sein, die sich auf das Potenzial des Projekts für Lithium oder andere so genannte „kritische Elemente“ konzentrieren. Im ersten Erkundungsdurchgang wuden einige dieser Pegmatitvorkommen und erkannt, dass einige von ihnen während der Spätsommerfeldsaison als Teil eines grundstücksweiten Kartierungs- und Schürfprogramms vorrangig weiterverfolgt werden sollten.

Alex McAulay erläuterte dazu: „Unser technisches Team hat eine Fülle von historischen Daten gesammelt und zusammengestellt, die uns bei der Explorationsplanung für Alpha/Bravo in diesem Sommer geholfen haben. Die bisher durchteuften Pegmatitvorkommen, von denen viele in der Nähe der höchsten Lithium- und Cäsium-Seesediment-Anomalien liegen, die bei staatlichen Probenahmen identifiziert wurden, sind sehr ermutigend. Unser ursprünglicher Einstieg in dieses Gebiet basierte auf den günstigen geologischen und strukturellen Gegebenheiten, die lithiumhaltige Pegmatite beherbergen, sowie auf dem Vorhandensein von hochgradig anomalen Seesedimenten, die allesamt auf Ähnlichkeiten mit dem Pegmatitfeld Georgia Lake hinweisen.“

Auf regionaler Ebene befindet sich das Projekt an der Westseite des Nipigon-Grabenbeckens und der proterozoischen Sibley Group-Sedimentgesteine, die ein zerklüftetes, nach unten abfallendes Segment der Quetico Subprovinz überlagern. Midcontinent Rift-verwandtes Intrusivgestein, das viele der fortgeschrittenen PGM-Projekte in der unmittelbaren Umgebung beherbergt, kommt ebenfalls auf Teilen des Projekts vor. Die darunter liegende archäische Subprovinz Quetico war der Schwerpunkt eines Großteils der kritischen Mineralexplorationsaktivitäten in Ontario und beherbergt zahlreiche Lithiumprojekte im Frühstadium und im fortgeschrittenen Stadium auf der östlichen Seite des Nipigon Rift Basin, einschließlich des Georgia Lake Projekts von Rock Tech Lithium (angezeigte Ressource von 10. 6 Mio. Tonnen mit 0,88 % Li2O und geschlussfolgerte Ressourcen von 4,22 Mio. Tonnen mit 1,0 %) sowie das Jackpot-Grundstück von Imagine Lithium, das historische Ressourcen von 2 Mio. Tonnen mit 1,09 % Li2O in der Jackpot-Hauptzone und 750.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,38 % Li2O in der Vegan/Newkirk-Lagerstätte aufweist.

Fazit: Jetzt kann es losgehen! Nachdem Newpath in den letzten Wochen und Monaten offenbar fleißig alle verfügbaren Daten gesammelt und gesichtet hat sowie die Mobilisierung der Feld-Crews vorbereitet wurde, geht es jetzt aufs Projekt und die ersten Arbeiten können durchgeführt werden. Die eventuelle Entnahme von ersten eigenen Proben auf Alpha/Bravo dürfte dann in Kürze folgen. Wir freuen uns, dass Newpath auf seinem neuen Pfad Fortschritte macht und sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen.

