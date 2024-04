Goldgigant Newmont übertrifft die Erwartungen

Newmont (WKN 853823), mittlerweile der größte Goldproduzent der Welt vor der langjährigen Nummer Eins Barrick Gold (WKN 870450) kann mit einem soliden ersten Quartal vom starken Anstieg der des Goldpreises profitieren. Die Erwartungen an das erste Quartal wurden übertroffen.

Der US-Konzern meldete für die ersten drei Monate 2024 einen bereinigten Nettogewinn von 0,55 Dollar pro Aktie nach 0,40 Dollar je Aktie im gleichen Zeitraum 2023. Analysten hatten im Schnitt nur mit 0,49 Dollar pro Aktie gerechnet.

Den Umsatz des ersten Quartals gab Newmont mit 4,02 Mrd. Dollar an, während die Analystenschätzung sich hier auf nur 3,65 Mrd. Dollar belief. Der Meldung zufolge lag zudem die Quartalsproduktion bei 2,2 Millionen Unzen Gold-Äquivalent. Dabei seien die Cash-Margen allerdings deutlich gestiegen, da Newmont im Berichtszeitraum einen Goldpreis von mehr als 2.000 Dollar pro Unze realisieren konnte.

Im Durchschnitt lag dieser dem Konzern zufolge bei 2.090 USD pro Unze und damit um 86 Dollar über dem Wert aus dem Vorquartal. Die so genannten All In Sustaining Cost (AISC) der Goldproduktion veränderten sich gegenüber dem vorangegangenen Quartal kaum und lagen bei 1.439 Dollar je Unze. Eine leichte Verbesserung sei das Ergebnis geringerer Investitionen zum Erhalt der Betriebe gewesen, so Newmont.

Dividendenzahlung von insgesamt 288 Mio. Dollar angekündigt

Damit sieht man sich beim Konzern im Plan, um die Gesamtjahresprognose zu erreichen. Newmont ließ zudem verlauten, dass im ersten Quartal 1,4 Mrd. Dollar Cash aus dem operativen Betrieb erwirtschaftet wurden. Nachdem für das erste Quartal eine Dividende von 0,25 Dollar pro Stammaktie angekündigt wurde, wird Newmont insgesamt 288 Mio. Dollar ausschütten.

Nach diesem soliden Start in das neue Geschäftsjahr, so Newmont selbst, soll die Produktion im zweiten Halbjahr noch einmal anziehen. Die Börse begrüßte die Zahlen mit einem Kurssprung von rund 12%.

