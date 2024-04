Golden Cariboo meldet weitere, hochgradige Goldwerte von Quesnelle Gold Quartz

Bereits Anfang des Jahres hatte der kanadische Explorer Golden Cariboo Resources (CSE GCC) auf der Main Zone seiner Liegenschaft Quesnelle Gold Quartz Mine Goldvererzung identifiziert und erweitert, die visuell der Mineralisierung gleicht, wie sie auf dem Cariboo Gold-Projekt von Barkerville Gold Mine ganz in der Nähe zu finden ist. Barkverville Gold Mines, die ursprüngliche Entdeckung wurde von dem Team gemacht, das aktuell Golden Cariboo leitet, wurde schlussendlich für mehr als 300 Mio. CAD von Osisko Royalties übernommen. Während neue Bohrungen auf Quesnelle Gold Quartz Mine bereits angelaufen sind, liefert Golden Cariboo Resources nun Teilergebnisse zu den früheren Bohrlöchern nach, die es in sich haben!

Für die Oberflächenbohrung QGQ23-04 (zuvor QGQ23-01) hatte Golden Cariboo bereits im Januar mehrere Goldvererzungsabschnitte im oberen Teil des Bohrlochs unterhalb der historischen Koch-Ader gemeldet. Man war dort auf eine breite Zone von Verdrängungsmineralisierung (replacement mineralization) gestoßen, die starke 4,65 g/t Gold über 7,15 Meter und 1,12 g/t Gold über 18,7 Meter erbracht hatte. Insgesamt enthält der Intervall, selbst einen Abschnitt von 15,15 Metern mit 0,08 g/t Gold eingeschlossen, 1,35 g/t Gold über 41,0 Meter. Was eine deutliche Steigerung im Ansteigen und südlich des älteren Bohrlochs QGQ22-02 bedeutet, das bereits gute 0,69 g/t Gold über 22,3 Meter aufwies.

Weitere, starke Goldmineralisierung jetzt nachgewiesen

Als Bohrung QGQ23-01/QGQ23-04 damals gemeldet wurde, hatte Golden Cariboo allerdings nur rund die Hälfte der Bohrkerne bereits in Proben unterteilt. Noch einmal 129,85 Meter an Bohrkernen wurden dann später aufbereitet und ins Labor gegeben. Diese Ergebnisse legt Golden Cariboo jetzt vor und kann mit u.a. 2,77 g/t Gold über 6,25 Meter und 2,96 g/t Gold über 0,65 Meter noch einmal hohe Goldgehalte in diesem Bohrloch präsentieren!

Die Mineralisierung wird sowohl in Quarz-Karbonat-Pyrit-Adern als auch in metamorphosiertem, feinklastischem Sedimentgestein beobachtet, das in der Nähe des Grünsteinkontakts und eines Lamprophyre-Grabens liegt. Dabei ist Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

Insgesamt, so das Unternehmen zeigen die Bohrungen auf, das in diesem Bereich zahlreiche Erzkörper von in der Vergangenheit übersehener Verdrängungsmineralisierung zu beobachten sind, die außerhalb der historischen Minenbereiche liegen. Hinzu kommen im ganzen Projektgebiet laut Golden Cariboo die hochgradigen, Gold haltigen Adern, auf die historische Arbeiten abzielten.

In der Zwischenzeit setzt die Gesellschaft das Mitte des Monats angelaufene, neue Bohrprogramm fort. Damit zielt man auf seitliche und vertikale Ausdehnungen der Verdrängungsmineralisierung ab, die an den Grünstein-Phyllit-Kontakt in Richtung der Halzone angrenzt (siehe Karte). Dort hatte Golden Cariboo 2022 mit Grabenproben ähnliche Vererzung aufgezeigt, rund 800 Meter nordwestlich um Streichen der aktuellen Bohrungen in der Main Zone. Zur Unterstützung der laufenden Arbeiten wird derzeit ein geologisches 3D-Modell auf Basis der historischen und neuen Explorationsdaten erstellt.

Fazit: Die Spannung steigt mit jedem Tag, den das neue Bohrprogramm von Golden Cariboo voranschreitet. Kann das Team um CEO J. Frank Callaghan den Erfolg von Barkerville Gold mit seinem neuen Unternehmen wiederholen? Die heute vorgelegten Daten jedenfalls verheißen unserer Ansicht nach Gutes. Wir bleiben dran.

