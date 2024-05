Silber steigt erstmals seit 2013 über 30 Dollar, Gold spring über 2400 Dollar, und das obwohl die Zinsen nach wie vor hoch sind - ist das eine Art Mißtrauensvotum gegen den Dollar, wohl angeführt von China, das über seine Zentralbank US-Staatsanleihen verkauft und gleichzeitig weiter Gold kauft? Vieles spricht dafür - China will sich immer unabhängiger machen vom Dollar und den USA. Hinzu kommt, dass in China eine Konkurrenz im Gold- und Silber-Handel entstanden ist mit eigenen Future-Börsen und Peking nach Platzen der Immobilienblase die eigene Bevölkerung zu Gold-Käufen ermuntert. Auffallend heute und in den letzten Tagen und Wochen ist der Anstieg von Metallen wie Kupfer, Nickel, Aluminium etc. - obwohl die Aussichten für die Wirtschaft nicht gerade überragend sind. Ansonsten heute am kleinen Verfallstag ein mäßig spannender Handelstag an der Wall Street..

Hinweise aus Video:

1. BlackRock-Experte: Zinsen senken würde die Inflation dämpfen!

2. Silber: Höchster Stand seit 2013 – übertrifft Gold

3. Datenkabel: Wie USA und China in der Tiefsee ringen

Das Video "Gold, Silber, China und der Dollar: Angiff auf Dominanz der USA?" sehen Sie hier..