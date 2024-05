Zinsen, Aktienmärkte, Wirtschaft: Wo wir jetzt stehen!

Die Daten in der letzten Woche zur US-Wirtschaft waren nach vielen Enttäuschungen zuvor wieder besser, deshalb sanken auch die Erwartungen, dass die Zinsen fallen - die Aktienmärkte aber reagierten darauf unterschiedlich. Während S&P 500, Dow Jones und der Nebenwerte-Index Russell 2000 Verluste erlitten, konnte der Nasdaq zulegen aufgrund der Nvidia-Euphorie. Mit anderen Worten: wir erleben eine Aufspaltung der Aktienmärkte zwischen Tech und den anderen Indizes der Aktienmärkte, die negativ auf die schwindende Aussicht sinkender Zinsen reagieren. Heute Feiertag in den USA (Memorial Day), daher wohl wieder wenig Bewegung an Europas Märkten ab dem späten Vormittag (zumal auch in London kein Handel stattfindet)..

Hinweise aus Video: