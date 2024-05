Trotz Dow Jones 40.000 Punkte: Das ist die große Gefahr!

Der Dow Jones erreichte gestern erstmals die Marke von 40.000 Punkten - die Euphorie ist groß, was soll schon schief gehen? Aber das Allzeithoch beim Dow Jones und den anderen Indizes geht einher mit einer immer stärkeren Abschwächung der US-Wirtschaft (sichtbar im Citi Economic Supreise Index). Diese Abschwächung feiern die Aktienmärkte - und ignorieren dabei bislang noch, dass damit eine sehr unschöne Situation entstehen dürfte: eine immer schwächere Wirtschaft bei einer gleichzeitig aber weiter zu hohen Inflation, als dass die US-Notenbank Fed in nächster Zeit die Zinsen senken könnte. Daher ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis schlechte US-Daten auch wirklich schlechte Daten sein werden. Sind die USA bereits in einer Stagflation?

