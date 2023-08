JPMORGAN stuft CRH auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CRH nach vorgelegten Halbjahreszahlen von 57 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen habe sie nun ihre Schätzungen aktualisiert, die nun dem konservativen Ausblick des irischen Baustoffherstellers entsprächen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwendet zur Ermittlung ihres Kursziels nun zudem den SOTP-Ansatz, der die Einzelteile des Konzerns separat bewertet und dann zusammenfasst. Damit würden auch die Konkurrenten der jeweiligen Geschäftsbereiche berücksichtigt, was sie wegen der bevorstehenden US-Notierung nun für sinnvoller erachtet./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2023 / 18:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2023 / 18:52 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CRH Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 52,63EUR gehandelt.