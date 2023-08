Rekord-Crash bei Evergrande: Aktie fällt auf Pennystock-Niveau

Die Aktien des am höchsten verschuldeten Immobilienunternehmens der Welt, der China Evergrande Group, stürzten bei der Handelseröffnung am Montag um bis zu 87 Prozent auf bis zu 22 Hongkong-Cent ab, bevor sie mit einem Wertverlust von 77 Prozent den Handel schlossen. Der Crash vernichtete fast 2,4 Milliarden US-Dollar an Börsenwert.

Die Titel wurden erstmals seit dem 21. März 2022 wieder gehandelt. Wie Reuters berichtet, hätte Evergrande mit einem Delisting rechnen müssen, wenn Aussetzung des Handels 18 Monate gedauert hätte. "In Zukunft wird es sowohl für das operative Geschäft als auch für die Performance der Aktie weiterhin schwierig sein", zitiert Reuters Steven Leung, Direktor der UOB Kay Hian-Bank in Hongkong.