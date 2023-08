Halbjahresergebnis der Quirin Privatbank AG im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent gestiegen (FOTO)

Berlin (ots) -



- Die Quirin Privatbank erzielt ein Halbjahresergebnis von 4,6 Millionen Euro

und übertrifft das Ergebnis des Vorjahreszeitraumes damit um 44 Prozent

- Die verwalteten Kundenvermögen sind um 9 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro

gewachsen

- Gemeinsam mit quirion betreut die unabhängig beratende Bank nunmehr 7,3

Milliarden Euro von 79.000 Kunden



Die Quirin Privatbank hat zum 30. Juni 2023 ein Halbjahresergebnis in Höhe von

4,6 Millionen Euro nach Steuern erzielt. Damit wurde das Ergebnis des

Vorjahreszeitraumes von 3,2 Millionen Euro um 1,4 Millionen Euro übertroffen,

das entspricht einer Steigerung von 44 Prozent.





"Angesichts der nach wie vor schwierigen Rahmenbedingungen für Unternehmen -begründet in einem weltweit gedämpften Wirtschaftswachstum, dem AbrutschenDeutschlands in eine Rezession, der nach wie vor hohen Inflation und den damitverbundenen gestiegenen Zinsen bzw. Refinanzierungskosten - sind wir mit demHalbjahresergebnis 2023 mehr als zufrieden", kommentiert Karl Matthäus Schmidt,Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer von quirion, die Zahlen."Dieses Ergebnis zeigt einmal mehr, wie robust unser Geschäftsmodell ist und wiegut unsere Kundinnen und Kunden verinnerlicht haben, dass es wichtig ist, inallen Marktphasen Gelassenheit walten zu lassen."Privatkundengeschäft wächst weiterDie der Bank zugeführten Nettomittelzuflüsse bewegten sich im ersten Halbjahr2023 mit 203 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraumes.Derzeit landen diese neuen Kundengelder aufgrund der gestiegenenGuthabenverzinsung jedoch vorwiegend auf Zinskonten. Insgesamt sind dieverwalteten Kundengelder der Quirin Privatbank um 9 Prozent auf etwa 5,4Milliarden Euro angewachsen.Ertragslage im PrivatkundengeschäftDer Provisionsüberschuss erreicht das Niveau des Vorjahreszeitraumes, dieGesamterträge konnten um etwa 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraumzulegen. Da die Verwaltungskosten nur um 4 Prozent zugenommen haben, hat sichder Ergebnisbeitrag des Segments entsprechend erhöht. Die Cost-Income-Ratio, dieals Relation der ordentlichen Aufwendungen zu den ordentlichen Erträgendefiniert ist, hat sich zum Stichtag auf 64 Prozent verbessert.Deutlich verbesserter ZinsüberschussDer Zinsüberschuss bewegt sich aufgrund des deutlich höheren Zinsniveaus und derstark gestiegenen Kundeneinlagen mit 5,5 Millionen Euro erheblich über demNiveau des Vorjahreszeitraumes.Privatkundengeschäft über beide Marken hinweg auf Wachstumskurs