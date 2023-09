JPMORGAN stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Trotz der Befürchtungen, dass sich die Wettbewerbssituation verschlechtern könnte, sei der Brillensektor im zweiten Quartal allgemein gesund geblieben und habe die robusten Trends des ersten Quartals bestätigt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. In einem zunehmend volatilen Umfeld bevorzugt sie den defensiveren Charakter des Brillenmarktes und sieht EssilorLuxottica als gut positioniert an./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2023 / 17:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 174,9EUR gehandelt.



