HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT DIE NEUE ROMEO Y JULIETA CUPIDOS VITOLA IN DEUTSCHLAND

Die neue Vitola wurde von Fifth Avenue Products Trading GmbH, dem exklusiven Vertriebspartner von Habanos, S.A. für Deutschland, Österreich und Polen, bei einer exklusiven Veranstaltung in Bückeburg vor mehr als 250 glücklichen Teilnehmern vorgestellt.

Cupidos (55 mm x 148 mm Länge ) wird ausschließlich bei Las Casas del Habano und Habanos Especialistas erhältlich sein.

HAVANNA, Kuba, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., hat über seinen exklusiven Vertriebspartner für Deutschland, Fifth Avenue Products Trading-GmbH in Bückeburg eine neue Vitola für die historische Marke Romeo y Julieta präsentiert: „Cupidos". Bei einem spektakulären Abendessen im Bückeberger Schloss anlässlich des Habanos Day wurde die Altstadt Zeuge eines Traumtreffens für Habano-Liebhaber, bei dem Live-Musik und künstlerische Darbietungen eine magische Atmosphäre für die mehr als 250 Teilnehmer schufen, darunter spezialisierte Fachhändler, Raucherclubs, Aficionados, Journalisten und als Ehrengast die Handelsberaterin, Anamary Suárez Quiñones, die als Erste die neue Romeo y Julieta Cupidos Vitola probieren durfte.

Romeo y Julieta Cupidos ist ein Produkt für Las Casas del Habano und Habanos Specialists. Diese neue Vitola wird Aficionados dazu bringen, sich in diese herrliche Habano mit dickem Deckblatt und Figurado-Format zu verlieben und sie zu genießen, welche das ganze Aroma, die Ausgewogenheit und die Komplexität der Nuancen der Marke Romeo y Julieta bietet. Cupidos wird dem Markt in einer speziellen Schachtel mit 20 Habanos präsentiert, die „vollständig von Hand mit Long Filler hergestellt werden", nach einer sorgfältigen Auswahl des Deckblatts, der Einlage und des Umblatts aus den Plantagen von Vuelta Abajo*, wo der beste Tabak der Welt angebaut wird, in der Region Pinar del Río*, Kuba*.