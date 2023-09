Auden von Forbes als zu den „Best Under A Billion 2023" gehörend anerkannt

Die Marke erhebt sich auf ein neues Niveau, indem sie in der 5G- und Satellitenkommunikationstechnologie eine Führungsposition einnimmt, wobei sie sich offener, vollständig kompatibler globaler Konnektivitätsstandards für Mobilgeräte verschreibt

TAIPEH, 12. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Auden Group, ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen mit Sitz in Taiwan, gibt bekannt, dass die Unternehmensgruppe in die „Best Under A Billion 2023"-Liste von Forbes Asia aufgenommen und damit anerkennend gewürdigt wurde. Die Liste bewertet gründlich die langfristige, zukunftsfähige Leistung des Geschäfts hinsichtlich einer Vielzahl von Indikatoren und die Aufnahme von Auden in diese Liste unterstreicht den jüngsten Erfolg des Unternehmens beim Voranbringen der Konnektivitäts- und Telekommunikationsbranche – durch die Weiterentwicklung der Hochfrequenz-5G-mmWave-Technologie, die Ermöglichung der Herstellung von Low Earth Orbit (LEO) Satellitennetzwerken und das Engagement für eine globale Zusammenarbeit in Bezug auf die Konnektivitätsstandards für Mobilgeräte.