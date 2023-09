Anna Xu bei der SuperReturn 2023 HIKE Capital investiert in visionäre Gründer, um Wegbereiter für zukünftige Innovationen zu sein

Herausforderungen im globalen makroökonomischen und politischen Klima haben HIKE

Capital, einen führenden Gründerfonds in China, nicht davon abgehalten,

weiterhin in innovative chinesische Unternehmen zu investieren, die das

Potenzial haben, die Zukunft zu gestalten.



"Wir sind überzeugt, dass chinesische Unternehmer die Widerstandsfähigkeit

haben, diesen Zyklen standzuhalten, und dass sie erstklassige Technologien und

Produkte entwickeln, die die Welt in der nächsten digitalen Welle aufrütteln

werden", sagte Anna Xu, Gründerin von HIKE Capital, bei der SuperReturn 2023 in

Singapur.