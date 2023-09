UBS stuft CRH auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CRH auf "Buy" mit einem Kursziel von 5060 Pence belassen. Der US-Investorentag des Baustoffekonzerns am ersten Handelstag an der US-Börse Nyse habe wenig an den Geschäftsaussichten und an seiner positiven Sicht auf die Aktie geändert, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zusätzliche Informationen habe es zum stärkeren Fokus auf Zukäufe gegenüber Kapitalausschüttungen zur Steigerung des Wachstums gegeben./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 08:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2023 / 08:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CRH Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 49,73EUR gehandelt.