First American Uranium informiert über die Gründe hinter dem Anstieg des Uranpreises auf ein 12-Jahres-Hoch und die „globale Renaissance der Kernenergie“

- Die Financial Times spricht von einer „globalen Renaissance der Kernenergie“

Vancouver, British Columbia – 27. September 2023 / IRW-Press / – First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (das „Unternehmen“) freut sich, über die aktuell wichtigsten Faktoren für den anhaltenden Anstieg der Uranpreise zu informieren, die in den letzten 12 Monaten um mehr als 20 % zugenommen haben[1] und den höchsten Stand seit 2011 erreicht haben.[2] Der erste Faktor sind Bedrohungen und Unterbrechungen der Lieferkette. Der zweite Faktor, den die Financial Times als „globale Renaissance der Kernenergie“ bezeichnet, ist die wachsende internationale Unterstützung für die Kernenergie durch Regierungen, die angesichts der durch den Krieg Russlands in der Ukraine ausgelösten globalen Energiekrise motiviert sind, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig ihre Energiesicherheit zu verbessern.[2]

„Wir sind sehr ermutigt, dass auf dem Markt eine wachsende Nachfrage und steigende Preise zu verzeichnen sind“, so Shawn Balaghi, CEO von First American Uranium. „Der jüngste Zweijahresbericht der World Nuclear Association prognostiziert, dass die Nachfrage nach Uran für Kernreaktoren bis 2030 um 28 % steigen und sich bis 2040 fast verdoppeln wird, da die Regierungen ihre Kernkraftkapazitäten ausbauen, um ihre „Null-Emissionen“-Ziele zu erreichen.[1] Nachrichten wie diese bestärken uns in unserem Engagement für die Schaffung einer sicheren inländischen Uranversorgung in den USA.“

Die Attraktivität der Kernenergie als kohlenstofffreie Grundlaststromquelle motiviert die Länder, die Laufzeit ihrer bestehenden Kernreaktoren zu verlängern und gleichzeitig den Bau neuer Anlagen, einschließlich kleinerer Modulreaktoren, zu prüfen.[2] Zu den Dutzenden von Regierungen, die sich früher gegen die Kernenergie ausgesprochen haben, sie jetzt aber als entscheidenden Bestandteil im Rahmen der globalen Elektrifizierung und Dekarbonisierung begrüßen, gehört Finnlands Grüne Partei. Im Jahr 2022 waren sie die erste grüne Partei der Welt, die ihrer Anti-Atomkraft-Haltung den Rücken kehrte, um die Kernenergie als eine Form nachhaltiger Energie zu befürworten. Zu den anderen europäischen Ländern, die dem Beispiel Finnlands schnell gefolgt sind, gehören Belgien, Spanien und Schweden[1].