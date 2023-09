Steuler Fliesengruppe AG verkauft Geschäftsbereiche und schließt Werk in Mühlacker - Abwicklung des Unternehmens folgt

Die Steuler Fliesengruppe AG hat beschlossen, ihre Geschäftsbereiche zu verkaufen, da kein Interesse an einer Übernahme des gesamten Unternehmens besteht. Stattdessen werden die einzelnen Geschäftsbereiche an verschiedene Bieter verkauft. Ein Käufer für das Werk in Mühlacker konnte nicht gefunden werden, daher wird dieser Standort voraussichtlich geschlossen. Nach dem Verkauf der restlichen Geschäftsbereiche wird die Steuler Fliesengruppe AG abgewickelt.Die Eigenverwaltung der Steuler Fliesengruppe AG hat intensiv nach Interessenten für die Übernahme des Unternehmens gesucht. Da sich jedoch kein Käufer für das gesamte Unternehmen gefunden hat, hat sich das Unternehmen entschieden, die einzelnen Geschäftsbereiche an verschiedene Bieter zu verkaufen. Die abschließenden Verhandlungen über den Verkauf werden derzeit geführt.Leider konnte kein Käufer für das Werk in Mühlacker gefunden werden, daher wird dieser Standort voraussichtlich geschlossen. Nach dem Verkauf der restlichen Geschäftsbereiche wird die Steuler Fliesengruppe AG abgewickelt.Die Steuler Fliesengruppe AG hat einen Asset-Kaufvertrag mit der italienischen Panaria Gruppe abgeschlossen. Gemäß diesem Vertrag übernimmt die Panaria Gruppe das Werk in Leisnig, den Vertrieb und die Marken der Steuler Fliesengruppe AG und führt sie fort. Der Vollzug des Vertrags steht jedoch noch unter Kartellvorbehalt.Des Weiteren hat die Norddeutsche Solar Ceramics GmbH, ein Tochterunternehmen der Meta Wolf AG, einen Asset-Kaufvertrag abgeschlossen. Sie verpflichtet sich, das Werk in Bremerhaven ab dem 1. April 2024 zu übernehmen. Das Werk wird vorübergehend weiterhin von der Steuler Fliesengruppe AG betrieben, sodass dieser Standort fortgeführt wird.Leider konnte kein Käufer für das Werk in Mühlacker gefunden werden, daher wird dieser Standort geschlossen. Die Steuler Fliesengruppe AG wird anschließend abgewickelt.Die Steuler Fliesengruppe AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Bremen. Die Kontaktperson für weitere Informationen ist Alexander Lakos, Vorstand der Steuler Fliesengruppe AG.Die Steuler Fliesengruppe AG ist an der Börse im Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover und Stuttgart gelistet. Die ISIN lautet DE0006770001 und die WKN 677000.Die Mitteilungen wurden durch EQS News, einen Service der EQS Group AG, veröffentlicht. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Das Medienarchiv ist unter https://eqs-news.com verfügbar.

Die Steuler Fliesengruppe Aktie wird aktuell mit einem Minus von -64,79 % und einem Kurs von 0,25EUR gehandelt.