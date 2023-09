Ekotechnika AG zieht sich von Börse Düsseldorf zurück - Ukraine-Konflikt belastet das Unternehmen

Die Ekotechnika AG hat beschlossen, die Einbeziehung ihrer Aktien in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf zu widerrufen und die endgültige Notierungseinstellung zu beantragen. Die Einbeziehung in den Primärmarkt soll voraussichtlich zum 31. Oktober 2023 enden, während die anschließende Einbeziehung der Aktien in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf voraussichtlich zum 30. April 2024 endet. Grund für diese Entscheidung ist der anhaltende Konflikt in der Ukraine und die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Konzern. Das operative Geschäft hat innerhalb kürzester Zeit massive Veränderungen und Einbußen erfahren. Die Börsennotierung in Deutschland bietet derzeit und nach Einschätzung des Vorstands keinen Nutzen für das Unternehmen. Zudem sind die börsen- und kapitalmarktrechtlichen Folgepflichten mit einem erheblichen finanziellen und administrativen Aufwand verbunden, während die Ekotechnika-Aktie an den Börsen kaum gehandelt wird. Aus diesen Gründen hat der Vorstand beschlossen, die Einstellung des Börsenhandels der Gesellschaft zu beantragen.Für das am 30. September endende Geschäftsjahr prognostiziert das Management Umsatzerlöse in einer Spanne von 175 bis 185 Mio. Euro und ein EBIT von 15 bis 20 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (Umsatz 2021/2022: 237,5 Mio. Euro, EBIT 2021/2022: 35,9 Mio. Euro) bedeutet dies einen Rückgang der Umsätze und des Gewinns.Die Ekotechnika AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der EkoNiva-Technika Gruppe, einem der größten Händler internationaler Landtechnik in Russland. Das Unternehmen verkauft Neumaschinen wie Traktoren und Mähdrescher sowie Bodenbearbeitungsmaschinen. Es ist auch im Ersatzteilverkauf, im Servicebereich und im Bereich Smart Farming Technologien tätig. Die Ekotechnika-Aktie ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.Die Entscheidung, die Börsennotierung zu beenden, wurde aus Kostengründen und aufgrund der geringen Handelsumsätze der Aktie getroffen. Der Vorstandsvorsitzende der Ekotechnika AG, Stefan Dürr , erklärte, dass das operative Geschäft massive Veränderungen und Einbußen erfahren habe, insbesondere aufgrund des Lieferstopps ausländischer Landtechnikhersteller und des deutlichen Nachfrageeinbruchs.Kontaktinformationen:Ekotechnika AGJohann-Jakob-Astor-Str. 4969190 WalldorfDeutschlandTelefon: +49 (0) 6227 3 58 59 60E-Mail: info@ekotechnika.deWebsite: www.ekotechnika.dePresse / Investor Relations:Fabian Kirchmann, Jonas SchneiderIR.on AGTelefon: +49 (0) 221 9140 970E-Mail: presse@ekotechnika.de

Die Ekotechnika Akt (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,41 % und einem Kurs von 10,50EUR gehandelt.