Protiviti gratuliert Markenbotschafter Matt Fitzpatrick und Mutter Susan zum Sieg bei der Alfred Dunhill Links Championship

Fitzpatrick holt sich seinen zweiten Saisonsieg beim DP World Tour Event

MENLO PARK, Kalifornien, 10. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Golf-Markenbotschafter von Protiviti und Profigolfer Matt Fitzpatrick hat seinen zweiten Saisonsieg errungen, als er bei der Alfred Dunhill Links Championship 2023 auf dem Old Course in St Andrews an der Seite einer Amateurpartnerin – seiner Mutter Susan Fitzpatrick – den Sieg errang. Fitzpatrick spielte Runden von 67 Schlägen in Carnoustie, 64 in Kingbarns und 66 in St. Andrews (–19). Dies ist Fitzpatricks neunter Sieg auf der DP World Tour und der elfte Profi-Sieg seiner Karriere.

Das Turnier wurde am Samstag und Sonntag von unerwartet heftigen Regenfällen heimgesucht, die in nur 36 Stunden die Regenmenge eines ganzen Monats erreichten und das Spiel an beiden Tagen ausfallen ließen. Die Veranstaltung wurde auf 54 Löcher verkürzt und die letzte Runde wurde am Montag gespielt. Fitzpatrick ging mit einem Schlag Vorsprung in die letzte Runde und sicherte sich mit 6 unter Par und 8 Birdies den Sieg mit 3 Schlägen Vorsprung. Es war ein Doppelsieg für die Fitzpatricks, denn Matt und seine Mutter Susan gewannen auch die Mannschaftswertung mit einem Gesamtergebnis von 35 unter Par.