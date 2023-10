Ximen Mining absolviert geophysikalischen Messflug rund um die Goldmine Kenville - Nelson, British Columbia

Abbildung 1. Ximens Konzessionsgebiet Nelson mit Darstellung der vom Messflug erfassten Bereiche

Ximen widmet sich derzeit der Exploration eines ausgedehnten Konzessionspakets von 21.497 Hektar Größe im Gebiet Nelson, welches das Projektgelände der Goldmine Kenville umgibt. Über der Goldmine Kenville und den daran angrenzenden Zonen wurde eine helikoptergestützte LiDAR-Messung absolviert, die ein 36,1 Quadratkilometer großes Areal abdeckt (Abbildung 1 oben).

Bei Kenville wurde vor kurzem eine untertägige Erschließung genehmigt, um zu neuen Erzgängen, die im Rahmen von obertägigen Bohrungen entdeckt wurden, vorzudringen. Im Zuge ihrer 64-jährigen Geschichte als Produktionsbetrieb lieferte die Mine Kenville 65.381 Unzen Gold und 27.685 Unzen Silber aus 181.375 geförderten Tonnen (BC Minfile). Die Lagerstätte Kenville befindet sich in einem 8 x 3 Kilometer großen Gebiet mit goldführenden Quarzgängen, die in Form von Schwärmen vorliegen, und umfasst die historischen Minen Eureka, Venus und California (Abbildung 2). Die Gesamtproduktion aus den Minen Eureka, Venus und California setzt sich laut Berichten aus 5.945 Unzen Gold und 43.547 Unzen Silber sowie beträchtlichen Mengen an Kupfer, Blei und Zink zusammen (BC Minfile).

Das Ergebnis des LiDAR-Messflugs waren zwei Produkte: ein digitales Höhenmodell (DEM) und ein Orthofotomosaik. Das DEM wurde zur Ermittlung von Lineamenten, die mit geologischen und geomorphologischen Strukturen assoziiert sind, verwendet. Die Lineamente wurden als Verwerfungen, Schichtlinien und Gletscherrillen im Landschaftsmaßstab interpretiert. Durch die Kombination aus DEM (Abbildung 3) und Orthofotomosaik (Abbildung 4) wurden auch Strukturen, die auf Infrastruktureinrichtungen wie Forststraßen und frühere Explorationsstätten hinweisen, abgegrenzt.